Tropas israelenses invadem Nablus Tropas israelenses invadiram a cidade palestina de Nablus, na Cisjordânia, nesta segunda-feira. De acordo com testemunhas, os soldados cercaram a Tumba de José, um local religioso judaico e que foi abandonado logo que os conflitos entre palestinos e israelenses se intensificaram. As testemunhas disseram também que os soldados israelenses enfrentaram atiradores palestinos. O Exército de Israel ainda não se pronunciou. Esta é a segunda incursão em Nablus em menos de 24 horas. No domingo, tanques e soldados entraram em outra parte da cidade, dominando um prédio de apartamentos. O Exército justificou a operação de ontem dizendo que militantes palestinos têm lançado vários ataques contra israelenses na região. Israel abandonou a Tumba de José em outubro de 2000, depois de uma intensa batalha que durou dois dias. Para os judeus, este é o local onde José, filho de Jacob, foi enterrado. Os palestinos, no entanto, acreditam que esta é a tumba de um xeque árabe.