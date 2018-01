Tropas israelenses invadem o "Brasil" em Gaza Tropas israelenses aprofundaram a ofensiva que já dura três dias no campo de refugiados de Rafa, na Faixa de Gaza. O Exército entrou em cinco bairros, que abrigam cerca de 90.000 palestinos. Trocas de tiros foram ouvidas, e há informação de mortos. Moradores dizem que os soldados derrubaram oito casas durante a noite, e que escavadeiras entraram no bairro de Brasil, derrubando duas moradas e uma loja que estavam no caminho. O Exército não quis comentar a informação de imediato, dizendo que apenas edificações usadas como cobertura pelo contrabando de armas vêm sendo visadas. Nos EUA, um representante do governo americano, que pediu para não ser identificado, disse que o vice-premier israelense, Ehud Olmert, prometeu ao secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, que as demolições cassariam. Na Cisjordânia, três palestinos, incluindo um menino de 13 anos, foram mortos pelo Exército.