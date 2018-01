Tropas israelenses irrompem em Gaza Tropas israelenses apoiadas por 30 tanques e 3 helicópteros irromperam nesta quinta-feira (horário local) em Gaza e avançaram até o Centro da cidade, na mais profunda incursão nessa localidade em mais de dois anos. As tropas chegaram disparando rajadas de metralhadora e tomaram posições a poucas centenas de metros da casa do fundador e líder máximo do grupo fundamentalista islâmico Hamas, xeque Hassan Yassin. Não ficou imediatamente claro se pretendiam prender o xeque. A invasão ocorreu horas depois que outras dezenas de tanques invadiram Nablus, na Cisjordânia. A cidade foi declarada zona militar fechada e pelo menos 30 palestinos foram presos. Uma ação similar ocorreu nesta terça-feira em Tulkarem.