Tropas israelenses isolam norte da Cisjordânia Tropas do exército israelense reforçaram na manhã desta quinta-feira o estado de sítio imposto à população palestina no distrito de Naplusa, no norte da Cisjordânia, aumentando o número de tanques nas estradas que cercam a cidade. De acordo com uma rádio palestina, os soldados israelenses voltaram a fazer disparos contra bairros residenciais durante a noite de ontem. Cerca de 20 bairros de Naplusa foram isolados pelas tropas. No povoado de Tal, os soldados interditaram com blocos de cimento a única estrada que dá acesso a Naplusa. De acordo com o jornal "Al Quds", os soldados invadiram ontem uma escola primária perto de Naplusa e, ?sem qualquer motivo?, fizeram diversos disparos para o alto no pátio da escola, causando pânico entre as crianças. Segundo a rádio palestina, ontem à noite foram registrados vários tiroteios no povoado de Siluad, em Ramala, e no leste de Jericó. Leia Também: Israel reocupa área de Gaza, mas retira-se logo Bush e Sharon: ´moderação´