Tropas israelenses matam dois palestinos na Faixa de Gaza O Exército israelense matou a tiros dois palestinos, na manhã desta sexta-feira, no norte da Faixa de Gaza, informou a Rádio Israel. Segundo a emissora, um dos palestinos foi morto depois de ultrapassar a fronteira com Israel, próximo ao assentamento judeu de Dugit. A outra vítima, que estava armada com um fuzil, uma pistola e várias granadas, foi abatida após lançar várias granadas contra os soldados israelenses, na região de Erez.