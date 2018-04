Tropas israelenses matam militante palestino em Gaza Um militante palestino foi morto hoje em um confronto com tropas israelenses. Em comunicado, o grupo militante Jihad Islâmica afirmou que um de seus membros foi morto em combate durante a noite, por um ataque aéreo de Israel. Os militares israelenses informaram que dispararam contra um militante armado que tentava cruzar a fronteira de Israel. O ataque fez um cinto com explosivos do suspeito ser detonado, segundo a versão israelense. Israel também atacou hoje dois alvos na Faixa de Gaza, enquanto mediadores tentam forjar um cessar-fogo de longo prazo um dia antes das eleições nacionais do país. Os militares afirmaram que tratava-se de uma retaliação por causa do lançamento, ontem, de foguetes contra o território israelense. Não foram registrados feridos. O ministro de Relações Exteriores da Autoridade Palestina (AP), Riad Malki, disse que o partido palestino Hamas tenta influenciar as eleições israelenses, ao manter o lançamento de foguetes. Para Malki, o Hamas, que controla a Faixa de Gaza, não quer um governo favorável a um acordo de paz com os palestinos. A AP controla a Cisjordânia. Caso haja um acordo, ele deve ocorrer entre os israelenses e a AP, do presidente Mahmoud Abbas. O Hamas pressiona pela abertura das fronteiras da Faixa de Gaza, após uma ofensiva militar israelense de 22 dias no território deixar cerca de 1.300 mortos. Israel declarou um cessar-fogo unilateral em 18 de janeiro e o Hamas também decretou uma trégua no mesmo dia. Porém, as negociações por um cessar-fogo duradouro na área continuam. Uma delegação do Hamas está hoje em Damasco, na Síria, para consultas com líderes do partido exilados na cidade. A delegação deve seguir para o Cairo, para as conversas de paz indiretas mediadas pelo Egito.