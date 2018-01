Tropas israelenses matam palestina e seus dois filhos Soldados israelenses mataram uma palestina e seus dois filhos perto da cidade de Jenin, na Cisjordânia, depois que uma bomba explodiu debaixo de um tanque do Exército, disseram uma fonte militar israelense e um membro da equipe de resgate palestina. As tropas israelenses também mataram um menino palestino de nove anos ao abrirem fogo contra o campo de refugiados de Tulkarem, igualmente na Cisjordânia, disse o doutor Abu Shaker, diretor do hospital local. O menino, Tamer Abu Sarrieh, foi alvejado duas vezes nas costas. Um jovem de 18 anos foi levemente ferido. As mortes perto de um acampamento do Exército no sul de Jenin ocorreram depois que um poderosa bomba explodiu debaixo de um tanque israelense. Segundo uma fonte militar, os soldados dispararam quando viram "pessoas suspeitas" passando perto do local, matando, "por engano", a mulher e as duas crianças - de 3 e 4 anos. Fontes militares lamentaram as mortes. Leia o especial