Tropas israelenses matam três palestinos em Gaza Tropas israelenses mataram a tiros três palestinos em dois incidentes separados ocorridos hoje na Faixa de Gaza, informaram o Exército e fontes palestinas. De acordo com militares israelenses, pela manhã, soldados atiraram contra dois palestinos em atitude suspeita que se aproximavam de uma área controlada por Israel no cruzamento de Karni. Os tiros atingiram os dois homens e aparentemente detonaram uma bomba que era carregada por um deles. Os corpos foram retirados apenas horas mais tarde, depois que o Exército vasculhou a área em busca de explosivos. À noite, tropas israelenses atiraram contra dois palestinos que circulavam em uma área proibida a eles, próxima ao assentamento Rafiah Yam, no sul da Faixa de Gaza, informou o Exército. Também neste caso, eles carregavam o que parecia ser uma bomba, informaram os militares. Um dos palestinos foi morto e outro ficou seriamente ferido, afirmaram médicos palestinos. Parentes das vítimas afirmaram que elas estavam próximas às suas casas quando receberam os tiros.