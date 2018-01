Tropas israelenses pedem a civis que abandonem aldeias libanesas Os comandantes das tropas israelenses que enfrentam a milícia do Hezbollah no sul do Líbano voltaram a recomendar aos habitantes das aldeias da região que abandonem suas casas, advertndo que "em breve haverá um ataque", informou a rádio pública de Israel. O aviso foi transmitido por uma emissora de rádio que pode ser sintonizada no sul do Líbano e por meio de panfletos. Os aldeões protestam. Devido ao bloqueio das estradas e às ações militares, eles enfrentam dificuldades para se deslocar rumo ao norte do país. O chefe de operações do Comando do Norte de Israel, coronel Alon Fridman, confirmou à emissora que o objetivo de suas tropas não é ocupar as localidades libaneses e sim "controlar pontos para observar as atividades dos terroristas" do Hezbollah. O Gabinete de Segurança israelense tem reunião na manhã desta quinta-feira para, possivelmente, ordenar às Forças Armadas uma ampliação das operações terrestres. Líder xiita pede tropas em Israel O dignitário xiita libanês Mohammed Hussein Fadlallah, antigo líder espiritual do Hesbollah, afirmou que os xiitas do Líbano não se opõem à presença de tropas multinacionais na fronteira do país com Israel, desde que "estejam do lado israelense da fronteira". "Nós não precisamos dessas tropas e sim os israelenses. Então, elas têm que ficar do outro lado", disse Fadlallah, em declarações à rede de TV Al Jazira. "Por que nos obrigam a receber essas tropas em nosso país?", perguntou. "Mandem os soldados para Israel", disse.