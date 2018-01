Tropas iugoslavas avançam na fronteira com Kosovo Centenas de soldados e policiais iugoslavos incursionaram hoje, com a aprovação da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em outros dois setores da zona de contenção que circunda a província de Kosovo, que vem sendo cenário de ataques por parte de militantes de etnia albanesa. Os membros da força especial conjunta - formada por unidades mecanizadas do exército e da polícia, com respaldo de tanques e veículos blindados de transporte - ingressaram no território situado ao longo da fronteira da Sérvia e Montenegro com Kosovo, e tomaram o controle da área entre a província e o resto da Sérvia. Um setor está localizado perto da cidade de Medvedja, a cerca de 230 quilômetros ao sul de Belgrado. O outro cobre o território próximo às cidades de Pav e Gusinje (Montenegro), ao longo da fronteira entre Kosovo e Albânia. A Iugoslávia é formada pelas províncias da Sérvia e de Montenegro. A incursão das tropas iugoslavas ocorreu sem registrar incidentes. Mas em uma área próxima a Presevo, no sul da Sérvia, onde os rebeldes albaneses controlam uma estrada, há informações de enfrentamentos. Segundo um funcionário sérvio, um policial teria sido ferido levemente no incidente.