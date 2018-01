Tropas japonesas iniciam retirada do Iraque As tropas japonesas iniciaram a saída do Iraque nesta sexta-feira, informou a agência de notícias Kyodo. Um contingente de cerca de 30 soldados chegou ao Kuwait à tarde, enquanto o restante dos 600 militares deverão sair do Iraque dentro das próximas duas semanas. O primeiro-ministro Junichiro Koizumi anunciou no mês passado que o Japão iria retirar suas forças do Iraque, marcando o fim da maior e mais perigosa missão militar do país desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Citando razões de segurança, a Agência Japonesa da Defesa se recusou a confirmar a saída das tropas. Na base militar kuwaitiana prevista para a chegada, fotógrafos, repórteres e câmeras de TV foram afastados e impedidos de registrar o desembarque dos japoneses. É relativamente tranqüila a província de maioria xiita onde os japoneses estavam sediados, e a segurança local deverá ser assumida pelos iraquianos após a conclusão da saída nipônica.