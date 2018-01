Tropas matam 14 e prendem 17 no Afeganistão Soldados afegão contabilizaram neste sábado 14 militantes mortos e 17 outros presos em vários confrontos em todo o país, informaram fontes oficiais. Militantes atacaram um comboio do Exército afegão que patrulhava o sul da província de Zabul. Quatro talebans foram mortos, disse o comandante do Exército local, Razzaq Khan. Os soldados detiveram um taleban. Não há registro de feridos entre os soldados. Oito "inimigos do Afeganistão", termo utilizado para descrever o Taleban, foram mortos por soldados na quinta-feira no sul da província de Helmand. Na vizinhança da província de Uruzgan, soldados também mataram dois homens "estrangeiros" usando burkas e prenderam cinco talebans no distrito de Dihrawud. Não foi divulgada a nacionalidade dos mortos. Mais cinco militantes foram presos no norte do Afeganistão.