Tropas não impõem ordem em Najaf O sobrinho de Abdul Majid al-Khoei, o clérigo xiita assassinado ontem em Najaf, disse que outras seis pessoas morreram ontem no ataque a seu tio. Segundo ele, as lideranças e a população que conduziram o ataque de ontem estão no controle da cidade sagrada. As forças norte-americanas estacionadas nas redondezas não tomam providências para restabelecer a ordem. "Os norte-americanos estão cerca de cinco quilômetros de Najaf e não querem interferir", disse Jawad al-Khoei, citando informações locais. Ele encontra-se na cidade sagrada de Qom, no Irã. De acordo com as informações distribuídas ontem, além de Al-Khoei, seu assessor também foi assassinado. Veja o especial: