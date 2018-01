Tropas nepalesas matam 500 rebeldes maoístas Tropas nepalesas mataram hoje pelo menos 500 rebeldes maoístas numa batalha de 12 horas em Beni, no oeste do Nepal, anunciou o Exército, acrescentando que 18 soldados e policiais também morreram. Não há confirmação independente sobre as baixas. A batalha começou quando os rebeldes invadiram um banco, uma prisão e edifícios do governo em Beni. A guerra civil já deixou 9 mil mortos desde 1996.