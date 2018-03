Tropas paquistanesas matam mais supostos militantes Forças paquistanesas com ajuda de helicópteros mataram até 18 militantes islâmicos na ofensiva em turbulenta área do noroeste do país, encerrando uma breve trégua, disse uma autoridade na quarta-feira. Várias pessoas morreram desde a semana passada no vale do Swat, uma região de belas paisagens na Província da Fronteira Noroeste. Os combates se atenuaram na segunda-feira, depois que os militantes pediram uma trégua para sepultar seus mortos, mas dispararam contra um helicóptero militar e atacaram uma delegacia de polícia, na noite de terça-feira, provocando a retaliação das forças oficiais. "As forças usaram artilharia e canhões de helicópteros contra os militantes. Segundo minhas informações, entre 15 e 18 militantes foram mortos no ataque", disse à Reuters Badshah Gul Wazir, secretário provincial do Interior, acrescentando que não houve baixas entre os militares. O vale do Swat, próximo às áreas tribais do Afeganistão, teve um aumento na atividade dos militantes desde que o mulá Fazlullah lançou uma rádio pirata que usa para conclamar à guerra santa. Os combates começaram na quinta-feira, depois que um homem-bomba atacou um comboio do Exército, matando 21 pessoas. Os militantes no dia seguinte executaram extra-judicialmente 13 pessoas, inclusive seis militares que foram decapitados. Os confrontos que se seguiram mataram mais de cem pessoas, a maioria militantes. (Reportagem adicional de Haji Mujtaba no Waziristão do Norte)