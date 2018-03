Tropas paquistanesas tomam um distrito da região de Khyber

As tropas paquistanesas, que no sábado lançaram uma ofensiva militar contra os insurgentes na demarcação tribal de Khyber, tomaram o distrito de Bara, situado nessa região, informou neste domingo uma fonte militar. As forças de segurança tomaram o controle de Bara, em uma operação que durará cerca de cinco dias mais, segundo a fonte, citada pelo canal privado "Geo TV". Na região de Aqa Khel, um líder do grupo islamita Lashkr-e-Islam morreu e três membros das forças de segurança paquistanesas ficaram feridos, segundo a fonte. Além disso, dois refúgios desta organização foram destruídos pelas tropas paquistanesas. Um grande contingente de forças de segurança se desdobrou no sábado em Khyber, zona próxima a Peshawar, a capital da Província da Fronteira do Noroeste, com veículos armados e tanques, enquanto vários helicópteros militares sobrevoaram a região. A ofensiva começou depois que nos últimos cinco dias os confrontos entre duas tribos acabaram com 60 mortos e 80 feridos no vale de Terah, situado em Khyber. Na região onde se desenvolve a ofensiva fica a conhecida passagem de Khyber, uma das principais vias para atravessar a fronteira do Paquistão com o Afeganistão. Perante a operação militar, o líder taleban paquistanês Baitullah Mehsud suspendeu as negociações de paz com o Governo paquistanês.