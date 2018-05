Tropas podem deixar Afeganistão em 2011

O primeiro-ministro da Grã-Bretanha, David Cameron, admitiu a possibilidade de iniciar a retirada das tropas britânicas do Afeganistão em 2011. Em novembro, o premiê disse aos deputados que as tropas de combate britânicas sairiam do Afeganistão em 2015. Cameron chegou ao Afeganistão na segunda-feira como parte das tradicionais visitas não anunciadas que líderes internacionais fazem a seus soldados em datas próximas do Natal, como fez Barack Obama na semana passada.