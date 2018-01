Tropas polonesas apreendem 5 carros-bomba no Iraque Tropas polonesas e iraquianas apreenderam cinco veículos repletos de explosivos e prenderam oito homens, informam as Forças Armadas da Polônia. A patrulha conjunta de poloneses e iraquianos interceptou os carros nas proximidades da cidade de Mashru, na província de Babil. De acordo com a nota das autoridades polonesas, os veículos - carregados com granadas e peças de foguetes - aparentemente seriam usados como carro-bomba. Os oito suspeitos foram entregues à polícia e os explosivos, destruídos, prossegue a declaração oficial. A Polônia lidera uma tropa de 6.000 homens no Iraque, 2.400 dos quais são poloneses.