Tropas prendem 200 suspeitos próximo a Tikrit Tropas norte-americanos fortemente armadas dominaram uma população próximo a cidade de Tikrit e prenderam mais de 200 pessoas, entre eles um dos personagens que figura na lista dos mais procurados do deposto regime de Saddam Hussein. Outros dois generais do Exército iraquianos e outro das forças de segurança de Saddam, que se disfarçaram de pastor, foram presos, mas não se informou a identidade dos três detidos. Entre os presos próximos a Tikrit havia vários adolescentes. Recentemente, os EUA foram criticados por entidades que defendem os direitos humanos por manterem, na base de Guantanamo, jovens presos no Afeganistão. Veja o especial :