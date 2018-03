Tropas russas sofrem ataque na Geórgia Tropas de paz russas estacionadas na província separatista de Abkhazia, na República da Geórgia, foram alvo de tiros disparados por agressores ainda não identificados na noite de ontem. As tropas retornaram o fogo, mas nenhuma baixa foi registrada. Autoridades de Geórgia negaram o envolvimento de cidadãos do país no ataque, mas os noticiários da Rússia indicam o envolvimento de guerrilheiros georgianos. A porta-voz do Ministério da Defesa da Geórgia, Nino Sturua, acusou as tropas de paz de terem encenado ?uma provocação para desestabilizar a situação?. A tensão em torno de Abkhazia vem atrapalhando as relações entre Rússia e Geórgia, já complicadas por causa da guerra na Chechênia, na fronteira norte da Geórgia, e pela inclinação da república pelo ocidente. Abkhazia, uma província nas margens do Mar Negro, goza de uma independência de fato desde 1993, mas os separatistas ainda esperam soberania plena, e conversações de paz, patrocinadas pela ONU, chegaram a um impasse. Tropas russas patrulham a divisa entre o território separatista e a área ainda controlada pela Geórgia.