Tropas se posicionam na TV estatal do Paquiestão Tropas paramilitares paquistanesas se posicionaram dentro das instalações da rádio e TV estatais do país no sábado, em Islamabad, disseram testemunhas. Uma autoridade sênior disse à Reuters mais cedo que o governo decidiu impor o estado de emergência ao país e que a aprovação da medida pelo gabinete se daria ainda neste sábado. A expectativa é que, depois disso, o presidente Pervez Musharraf faça um pronunciamento à nação. A segurança interna do Paquistão, aliado nuclear dos Estados Unidos, tem se deteriorado fortemente nos últimos meses com uma onda de ataques suicidas de militantes inspirados pela Al Qaeda. Se adotado, o estado de emergência colocará em risco as eleições marcadas para janeiro. Musharraf, por outro lado, aguarda a Suprema Corte do país deliberar se ele era elegível para um novo mandato nas eleições do mês passado, enquanto era chefe das Forças Armadas. Mais cedo, a secretária de Estado norte-americana, Condoleezza Rice, afirmou a jornalistas que viajam com ela à Turquia que Washington espera que as eleições ocorram como previsto e se oporia a qualquer medida autoritária.