Tropas se unem à polícia iraquiana em Bagdá e Basra Forças americanas estão trabalhando em conjunto com as autoridades locais iraquianas para restaurar a ordem nas cidades do país, depois de diversos dias de caos. Os soldados também estão ajudando a restaurar os serviços de água, eletricidade e saúde, segundo o porta-voz do Comando Central americano, general Vincent Brooks. Prédios públicos, hospitais e escolas em diversas cidades foram depredados e saqueados. ?Crianças estão morrendo por causa da falta de água limpa. Minha filha, de 15 anos, está doente por causa da água?, disse Ibrahim al-Sibti, de Bagdá. ?É verdade que nos libertaram da tirania de Saddam, mas não basta?. Em Bagdá, tropas iraquianas e americanas começaram a patrulhar as ruas em conjunto. Mais cedo, centenas de policiais iraquianos se reuniram na academia de polícia para se realistar. ?Estamos começando a ver uma tendência de queda nos saques?, disse o porta-voz Frank Thorp, do Comando Central. A Biblioteca Islâmica de Bagdá estava em chamas. As lojas continuam fechadas, mas os ônibus voltaram às ruas. No primeiro sinal de renascimento da política local, líderes civis e religiosos se reuniram para discutir a segurança e os serviços básicos. Em Basra, guardas de trânsito iraquianos trabalham em conjunto com as forças britânicas que ocuparam a cidade para realizar patrulhas nos bairros. A cidade é a segunda maior do Iraque, com 1,3 milhão de habitantes, e está sem água corrente, eletricidade ou telefone há quase duas semanas. Muitos prédios públicos foram saqueados. Em Kirkuk, no norte do país, oficiais americanos se reuniram com líderes tribais, políticos e religiosos para discutir a restauração da segurança e dos serviços públicos. Mosul, a terceira maior cidade do Iraque, estava calma, com tropas americanas guardando o aeroporto, pontes e principais esquinas. No centro velho da cidade, civis armados com bastões, canos e pistolas mantinham postos de guarda. Em Tikrit, ao norte de Bagdá e última cidade ainda controlada por forças leais av Saddam Hussein, aviões e helicópteros americanos realizaram sobrevôos, e fuzileiros marcharam rumo ao centro da cidade, trocando tiros com os apoiadores de Saddam. ?Houve menos resistência do que o previsto?, disse o general Vincent Brooks, lembrando que Tikrit esteve sob bombardeio durante vários dias. Conforme as tropas avançavam, as pessoas começaram a sair de suas casas. Não há notícias de saques, e as fotos e estátuas de Saddam Hussein não estão sendo depredadas, como aconteceu em outras cidades. Ao sul de Tikrit, fuzileiros navais lutam para garantir a cidade de Samarra, de onde diversos prisioneiros de guerra americanos foram libertados no domingo. As forças americanas já controlam todos os campos de petróleo do Iraque, mas serão necessárias semanas até que o óleo volte a fluir. Num sinal de que a guerra aérea está se acalmando, dois porta-aviões americanos deixarão a região de combate ainda nesta semana, informam autoridades americanas. Dois porta-aviões americanos e os navios em seus grupos de combate receberam ordens de voltar. O USS Kitty Hawk voltará a Yokosuka, no Japão, e o USS Constellation voltará a San Diego. Veja o especial :