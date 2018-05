Tropas sírias atacam Hama e 1 pessoa é morta

A rede ativista Comitês de Coordenação Locais e o Observatório Sírio pelos Direitos Humanos, sediado em Londres, disseram que uma pessoa foi morta por disparos de francoatiradores no bairro de Sheik Anbar.

Um ativista que estava perto do local informou ter ouvido explosões durante a noite e também após o amanhecer nesta quarta-feira. Soldados desertores, que formaram o grupo conhecido como Exército Livre Sírio, atuam em Hama, onde tem havido grandes protestos contrários ao governo. As informações são da Associated Press.