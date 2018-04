Tropas sírias bombardeiam cidade rebelde e matam 5 As forças do governo da Síria bombardearam uma estratégica cidade rebelde no norte do país pelo terceiro dia neste sábado, atingindo-a com ataques aéreos que deixaram pelo menos cinco mortos, disseram ativistas. Nas últimas semanas, as tropas do presidente Bashar Assad conseguiram importantes avanços na guerra civil, atualmente no seu terceiro ano.