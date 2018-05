Tropas sírias invadem mesquita e matam quatro pessoas

Mais membros do partido governante de Assad pediram demissão em protesto, à medida que os ativistas de direitos humanos afirmam que o número de mortos pelas forças de segurança do governo subiu para 535. As ações do governo sírio já levaram à condenação internacional e penalidades financeiras dos Estados Unidos.

O ataque militar na mesquita de Omari, em Daraa, aconteceu um dia depois de 65 pessoas serem mortas, a maioria delas na fronteira entre a Síria e a Jordânia. Esta última sexta-feira foi o segundo dia com mais mortes desde que os conflitos tiveram início em Daraa em meados de março. As informações são da Associated Press.