Tropas sírias tomam controle total de cidade estratégica

A televisão estatal síria reportou, no fim da semana passada, que as tropas do governo defenderam a rodovia entre Damasco e a cidade de Daraa, perto da fronteira com a Jordânia. A estrada foi reaberta no domingo, após as tropas tomarem o controle total da área. A captura de Khirbet Ghazaleg é um dos recentes ganhos obtidos pelo regime do presidente Bashar Assad.

Além disso, nesta segunda-feira, o principal bloco de oposição na Síria disse que quer consultar seus aliados antes de decidir se aceita uma iniciativa proposta por EUA e Rússia para negociar uma transição pacífica no país.

Os EUA e a Rússia propuseram na semana passada uma conferência internacional para iniciar as negociações, que seriam acompanhadas por um cessar-fogo. As duas nações estão em lados opostos no conflito sírio e essa medida marca a primeira tentativa séria dos países em relação à diplomacia síria em um ano. O horário, o local e a agenda da conferência não foram definidos. As informações são da Associated Press.