Tropas trocam tiros na fronteira entre Israel e Líbano Forças israelenses e libanesas trocaram fogo de artilharia na fronteira entre os dois países. De acordo com a BBC, o Exército de Israel disse que soldados libaneses abriram fogo contra forças israelenses que realizavam uma busca por explosivos em uma área da divisa internacional, e que soldados israelenses responderam. Autoridades militares do Líbano afirmaram que as tropas do país abriram fogo contra uma escavadeira do Exército israelense que havia cruzado a fronteira em sua direção. Não há notícia de vítimas no incidente, que ocorreu perto do vilarejo israelense de Avivim. Israel queixou-se à ONU sobre explosivos que, o país alega, foram colocados nos últimos dias pelo grupo militante libanês Hezbollah, numa violação da resolução da ONU que encerrou o conflito do ano passado. O Hezbollah, por sua vez, disse que os explosivos foram plantados antes do conflito. Israel e a milícia Hezbollah entraram em combate por 34 dias em 2006, depois de incidentes em uma fronteira onde o clima é tenso. Desde então, a fronteira entre Israel e o Líbano é policiada por uma combinação de soldados do governo libanês com tropas da ONU.