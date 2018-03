Tropas turcas estarão sob controle da coalizão, dizem EUA Para tranqüilizar a população curda, um alto funcionário norte-americano disse hoje que as tropas turcas que entrarem no norte do Iraque estarão sob controle da coalizão liderada pelos Estados Unidos. "Se ocorrerem movimentos e combates militares no Iraque, eles deverão ser sob o comando da coalizão", disse o enviado especial dos Estados Unidos, Zalmay Jalilzad, depois de conversar com funcionários do Ministério das Relações Exteriores da Turquia. O primeiro-ministro da Turquia, Abdulá Gul, afirmou que a Turquia deseja que suas tropas tenham um efetivo maior que as norte-americanas que serão destacadas para o norte do Iraque em caso de guerra, algo que deixa nervosos os curdos iraquianos, que governam essa zona autônoma. Gul disse que os turcos não lutarão contra os soldados do Iraque, mas manteriam a estabilidade na área. A Turquia teme que os curdos do Iraque possam declarar um Estado curdo se o país começar a se desintegrar durante uma guerra. Isto, dizem, poderia inspirar os curdos turcos.