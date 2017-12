Tropas turcas matam quatro rebeldes curdos Tropas turcas mataram quatro rebeldes curdos em uma troca de tiros no leste da Turquia. O conflito começou pela manhã, na província de Tunceli, quando rebeldes pertencentes ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que agora é chamado de Kadek, responderam com fogo a pedidos para que se entregassem, informou um oficial de polícia, que pediu anonimato. Ainda há troca de tiros no local. Segundo a rede de televisão CNN-Turk, soldados foram enviados à área para reforçar o combate aos rebeldes. Não há informação sobre baixas do lado turco. Cerca de 37.000 pessoas já morreram desde o início dos conflitos entre as tropas turcas e os rebeldes curdos, em 1984.