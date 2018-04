Trump afirma que não sabia de pagamento a Stormy Daniels

WASHINGTON - O presidente Donald Trump afirmou hoje que não sabia do pagamento de 130 mil dólares à atriz Stormy Daniels, com quem ele teve um caso extraconjugal por um ano. Trump estava conversando com repórteres a bordo do Air Force One, o avião presidencial americano, quando foi questionado se sabia do pagamento. Ele afirmou que não sabe por que seu advogado de longa data, Michael Cohen, fez o pagamento, ou como conseguiu o dinheiro.

A atriz afirma que teve encontros sexuais com o presidente em 2006 e que recebeu o dinheiro como parte de um acordo de não divulgação sobre o caso, que ela busca anular. // AP