Trump alerta Irã sobre retomada do programa nuclear ao receber Macron

WASHINGTON - O presidente Donald Trump alertou o Irã durante seu discurso de boas-vindas ao presidente francês Emmanuel Macron na Casa Branca, nesta terça-feira, 24. Segundo Trump, caso os iranianos reiniciem seu programa nuclear, "terão problemas maiores do que jamais tiveram antes". Ele e Macron vão discutir o acordo nuclear com o país. O líder francês é a favor da manutenção do tratado, enquanto Trump está indeciso e já chegou a dizer que se trata de "um negócio horrível". / AP