Trump ameaça tirar financiamento de universidade que protestou contra site de extrema direita

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, questionou nesta quinta-feira, 2, se a Universidade da Califórnia em Berkeley deve continuar recebendo fundos federais após os protestos de nesta quarta-feira em seu campus, que obrigaram o cancelamento de uma palestra do jornalista Milo Yiannopoulos - editor do site de extrema direita Breitbart, fundado por um dos principais assessores de Trump, Stephen Bannon.

"Se a U.C. Berkeley não permite a liberdade de expressão e pratica violência contra pessoas inocentes com ponto de vista diferente... (ficará) Sem fundos federais?" ameaçou Trump em sua conta pessoal no Twitter.

Yiannopoulos foi obrigado nesta quarta-feira a cancelar uma palestra programada na Universidade da Califórnia em Berkeley após a explosão de violentos protestos no campus que tinham como objetivo impedir sua realização.

"Fui retirado do campus de Berkeley após violentos manifestantes de esquerda montarem barricadas, acenderem fogueiras e atirarem pedras e rojões nas janelas", disse Yiannopoulos em seu perfil no Facebook.

Centenas de manifestantes estiveram ao longo da tarde no campus universitário, um reduto esquerdista, e alguns deles entraram em confronto com as autoridades. Uma vez cancelada a palestra, a manifestação violenta se transformou em uma comemoração, ainda que sob forte presença policial./ EFE