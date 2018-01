Trump anuncia que manterá prisão de Guantánamo aberta

WASHINGTON - Revertendo mais uma política de seu antecessor, o presidente Donald Trump anunciou nesta terça-feira, 30, que manterá aberta a prisão de Guantánamo, em Cuba, para onde pretende enviar suspeitos de terrorismo capturados no exterior. Logo que assumiu, Barack Obama assinou decreto que determinava o fechamento do centro militar de detenção, que havia se transformado em uma arma de propaganda de grupos extremistas.

"Terroristas não são meros criminosos. Eles são combatentes inimigos ilegais. E, quando capturados no exterior, eles devem ser tratados como os terroristas que são", declarou Trump em seu primeiro discurso sobre o Estado da União, no qual apresentou ao Congresso as prioridades legislativas de sua gestão para este ano.

Obama não conseguiu fechar a prisão em razão da oposição do Partido Republicano. Mas a população de Guantánamo foi reduzida durante sua gestão de 242 para 41 prisioneiros.

Criada na gestão de George W. Bush depois do atentado de 11 de Setembro de 2001, Guantánamo foi marcada por casos de tortura e abusos, que alimentaram a propaganda de grupos extremistas contra os Estados Unidos. A base não recebe novos prisioneiros desde 2006.

Durante a campanha presidencial, Trump prometeu que manteria a detenção aberta. "Nós vamos enchê-la com alguns caras maus, acreditem, nós vamos enchê-la", declarou em fevereiro de 2016.

Em novembro, o presidente disse que consideraria a possibilidade de enviar para Guantánamo o autor do atentado que deixou oito pessoas mortas em Nova York, o imigrante do Uzbequistão Sayfullo Saipov, que vivia nos EUA de maneira legal desde 2010.

Mas analistas afirmaram que é duvidosa a legalidade da transferência de pessoas que vivem de maneira regular no país para Guantánamo, criada para receber suspeitos detidos no exterior, muitos dos quais nunca chegaram a ser julgados. Segundo os analistas, as cortes americanas são muito mais eficazes na condenação de suspeitos de terrorismo do que o sistema de Guantánamo.