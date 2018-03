Trump apresenta plano contra epidemia de opioides

O presidente americano, Donald Trump, apresentará nesta segunda-feira,19, um plano de luta conta a epidemia de opioides que atinge os Estados Unidos. O republicano deve reforçar o pedido para pena de morte nos casos já previstos em lei, mas não recomendará nenhuma alteração na regulamentação já existente. Os detalhes do plano serão apresentados em Manchester New Hampshire, o terceiro estado com a maior proporção de overdose de opioides do país, atrás de Virgínia Ocidental e Ohio.

Em 2016, os Estados Unidos registraram 64 mil mortes por overdose, a maioria vinculada ao consumo de drogas à base de ópio. Essa categoria de entorpecentes abrange remédios analgésicos, vendidos com receita, como o oxycontin e o fentanil, assim como a heroína misturada a substâncias sintéticas.

No começo de março, durante a reunião na Casa Branca, Trump assegurou que os países que aplicam a pena de morte aos traficantes têm "muito menos problemas com as drogas" que os Estados Unidos. "Precisamos de firmeza (...) Vamos ser muito firmes com as penas", disse.

Apesar do discurso duro contra os traficantes, alguns dos opioides que causam as overdoses podem ser obtidos com receita.

Os crimes relacionados com drogas nos EUA são julgados atualmente de acordo com uma lei de sentenças mínimas de 1986, que estabelece penas de até 20 anos de prisão para pequenos traficantes de drogas, e reserva a prisão perpétua para casos especialmente graves.

O plano da Casa Branca também inclui "relacionar-se com a China e aumentar a cooperação com o México para reduzir o fornecimento de heroína, outros opiáceos ilícitos, e precursores químicos". Além disso, o plano deve propor o fim da venda de opioides pela internet, e reforçar a unidade do Departamento de Justiça dedicada a esse tema.

Outro dos objetivos do plano é reduzir em um terço as receitas de analgésicos opioides elaboradas pelos médicos do país em um prazo de três anos, dado que esses remédios levam muitos pacientes a gerar uma dependência que pode desencadear no uso da heroína, mais barata no mercado negro.

A Casa Branca quer, além disso, apoiar o desenvolvimento de uma vacina que permita "prevenir a dependência aos opioides" e de opções de gestão da dor "que não sejam viciantes".

Nos últimos seis anos as mortes por overdose se transformaram na causa mais comum de morte violenta nos EUA, na frente dos acidentes de trânsito ou das armas./ AFP e EFE