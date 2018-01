Trump ataca Cruz antes das primárias em Indiana, mas dispara elogios após resultado

O empresário e pré-candidato republicano à presidência dos EUA, Donald Trump, garantiu na terça-feira a nomeação de seu partido após a desistência de seu, até então, principal rival, o senador Ted Cruz, que sofreu uma derrota devastadora nas primárias de Indiana.

Trump tem ganhado apoio de eleitores republicanos por nunca ter ocupado um cargo público e, portanto, não ter associação com a política tradicional americana. Conhecido por seu discurso nacionalista e xenófobo, o magnata já acusou imigrantes mexicanos de serem estupradores e traficantes de drogas, e prometeu construir um mudo na fronteira com o país.

Confira abaixo as frases proferidas por Trump com relação a Cruz horas antes do início das prévias e momentos depois do resultado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Antes o início das primárias

"O pai dele esteve com Lee Harvey Oswald antes de ele, você sabe, atirar (em John F. Kennedy). Ninguém menciona, nem sequer falam disso, mas eu acho que é horrível."

"O que ele estava fazendo com Lee Harvey Oswald pouco antes da morte (de Kennedy), dos disparos? É horrível."

“A coisa toda é ridícula.”

É “um candidato desesperado tentando salvar sua campanha falha”.

Após a divulgação dos resultados das primárias

É "um tremendo concorrente, é duro, é inteligente".

"Eu me deparei com uma incrível concorrência no Partido Republicano."

"Tem um futuro incrível."

"Não é um sentimento muito bom, sei o que Ted deve estar sentindo agora."

/EFE e WPOST