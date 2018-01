Trump cancela programa de asilo temporário a 200 mil imigrantes de El Salvador

WASHINGTON - O departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos decidiu nesta segunda-feira, 8, não renovar o Status de Proteção Temporária (TPS) que desde 2001 permite a cerca de 200 mil imigrantes de El Salvador permanecer no país.

O anúncio oficial deve ser feito ainda nesta segunda-feira, mas a decisão já foi tomada, segundo o jornal The Washington Post. O status foi concedido em 2001 quando o país foi atingido por dois fortes terremotos. No ano passado, o governo Trump tomou uma decisão similar envolvendo imigrantes haitianos.

Os salvadorenhos terão até 9 de setembro de 2019 para obter um visto de permanência nos Estados Unidos ou ficarão sujeitos a ser deportados.

De acordo com o documento que Departamento de Segurança Interna enviou para advogados, o secretário Kirstjen Nielsen determinou que as condições em El Salvador já melhoraram consideravelmente desde a implementação do programa, de forma que não há mais necessidade de manter o TPS.

"Apenas o Congresso pode criar uma solução permanente para a falta de um status legítimo permanente das pessoas atualmente protegidas pelo TPS que viveram e trabalharam nos Estados Unidos por muitos anos", diz o texto. "Este período de 18 meses para o fim do programa permitirá que o Congresso tenha tempo para trabalhar em uma solução legislativa definitiva." / THE WASHINGTON POST