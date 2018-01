Trump chama Maduro de 'ditador'

WASHINGTON - O presidente dos EUA, Donald Trump, criticou nesta terça-feira, 1, as prisões de líderes da oposição da Venezuela, Leopoldo López e Antonio Ledezma. “López e Ledezma são presos políticos detidos ilegalmente pelo regime. Os EUA condenam as ações da ditadura de Maduro”, disse Trump, em comunicado.

O presidente americano disse que Maduro será responsável por qualquer coisa que aconteça aos dois na prisão. "Os EUA responsabilizam pessoalmente Maduro pela saúde e segurança de López e Ledezma", afirma o comunicado de Trump. "Reiteramos nosso pedido de libertação imediata e incondicional de todos os presos políticos do país."

O secretário de Estado dos EUA, Rex Tillerson, disse nesta terça-feira que a prisão dos opositores é alarmante e Washington avalia retaliações. “Estamos muito preocupados. Isso pode provocar nova onda de violência no país”, disse. “Do ponto de vista humanitário, a crise está piorando e estamos avaliando todas as opções.” Na segunda-feira, o governo americano congelou ativos e proibiu empresas do país de fazer negócios com Maduro.

Também nesta terça-feira, o subsecretário do Departamento de Estado para assuntos de América Latina, Michael Fitzpatrick, afirmou que as detenções de López e Ledezma podem, de fato, levar a mais punições por parte dos EUA. “Estamos muito preocupados não apenas com eles, mas também com os mais de 400 presos políticos que há no momento na Venezuela.”