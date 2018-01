Trump concorda em se encontrar com líderes da Otan na Europa em maio

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concordou em se encontrar com líderes da Otan em maio durante um telefonema no domingo com o secretário-geral da aliança militar, Jens Stoltenberg, que também teve como assunto o conflito separatista no leste da Ucrânia, informou a Casa Branca no domingo, 5.

Trump foi eleito com promessas de pressionar membros da Otan a aumentarem seus financiamentos à aliança, amenizando os investimentos financeiros dos EUA.

A proposta provocou oposição de republicanos e democratas, e ainda preocupou aliados europeus dos EUA que temem que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, possa tirar vantagem de um eventual enfraquecimento da Otan.

Em comunicado, a Casa Branca informou que Trump e Stoltenberg "discutiram como encorajar todos os aliados da Otan a cumprirem seus compromissos com gastos de defesa".

"O presidente Trump concordou em participar de um encontro de líderes da Otan na Europa em maio", acrescentou.

Trump e Stoltenberg também "discutiram a possibilidade de uma resolução pacífica do conflito ao longo da fronteira ucraniana". / REUTERS