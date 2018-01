Trump critica visita do papa Francisco ao México

NOVA YORK - O magnata americano e pré-candidato à presidência, Donald Trump, criticou nesta sexta-feira, 12, a visita que o papa Francisco fará ao México de hoje até a próxima quarta-feira. Na sua opinião, o pontífice "não entende os problemas que os EUA enfrentam", uma crítica ao fato de o papa ter anunciado que rezará com imigrantes na fronteira dos dois países.

"Acredito que ele não entenda o perigo da fronteira aberta que temos (hoje) com o México", disse Trump. "Acredito que o México o convenceu a fazer isso (visitar imigrantes na região da fronteira) porque eles têm interesse que a divisa dos dois países permaneça exatamente como é hoje. Eles fazem uma fortuna dessa forma e nós só perdemos."

Francisco anunciou que na próxima semana visitará a região do Rio Grande, no Estado mexicano de Chihuahua, que faz fronteira com El Paso, no México. Lá, ele planeja rezar e mostrar sua solidariedade para refugiados e imigrantes.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em entrevista à emissora Fox Business Network, Trump - que propõe construir um muro na fronteira dos dois países estimado em US$ 8 bilhões a serem pagos pelos mexicanos - sugeriu que Francisco estava sendo usado como um peão do governo mexicano. "Eu acho que o papa é uma pessoa muito política", disse Trump.

A reforma da imigração nos EUA está no centro das propostas do mais polêmico entre os pré-candidatos republicanos. Trump adota uma linha dura na questão, propondo deportar todos os imigrantes sem documentação que vivem no país e cobrar do México pela construção da barreira entre os dois países. / NYT