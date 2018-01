Trump dissolve conselhos empresariais após renúncias de executivos por polêmica racista 

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, eliminou nesta quarta-feira, 16, dois conselhos de assessoria econômica da Casa Branca formada por líderes empresariais, após a demissão de vários deles esta semana em protesto à reação do republicano diante dos incidentes racistas de Charlottesville (Virgínia).

"Mais do que colocar pressão aos empresários do Conselho de Indústrias Americanos e ao Fórum de Estratégia e Política, vou acabar com ambos. Obrigado a todos!", anunciou o presidente em uma mensagem divulgada em sua conta na rede social Twitter.

Rather than putting pressure on the businesspeople of the Manufacturing Council & Strategy & Policy Forum, I am ending both. Thank you all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2017