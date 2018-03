Trump diz não haver apoio político para elevação de idade mínima para compra de armas

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda, 12, que não há "muito apoio político" no Congresso para a elevação da idade mínima para a compra de armas no país. O projeto para "armar professores" também tem encontrado obstáculos no Capitólio.

"Eu tenho um problema com isso", disse a senadora republicana Shelley Moore Capito sobre armar professores. "Isso não soa como uma solução para o problema".

Um projeto do senador Orrin Hatch propõe gastos de US$ 50 bilhões em segurança nas escolas e proíbe que esse dinheiro seja gasto para armar professores. Hatch disse que ele, pessoalmente, não se opõe a ideia de armar professores, mas acha que "não há muito apoio para isso". Associated Press.