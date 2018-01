Trump diz que acusações de que sua equipe teria trabalhado com Rússia são ‘notícias falsas’

WASHINGTON - O presidente dos EUA, Donald Trump, qualificou em sua conta no Twitter de "notícia falsa" a acusação de que sua equipe de campanha trabalhou com a Rússia e, segundo as agências de inteligência, tentou interferir na corrida eleitoral em favor do magnata republicano.

O tuíte do mandatário foi publicado num momento em que os diretores do FBI (polícia federal americana) e da Agência de Segurança Nacional (NSA) se preparam para comparecer diante do Congresso para dar explicações sobre o suposto conluio de Trump com a Rússia e sobre a explosiva acusação do presidente de que seu antecessor, Barack Obama, grampeou seus telefones durante a campanha.

O ex-diretor de inteligência "James Clapper e outros afirmaram que não há provas de conluio do Potus (sigla de “President of the United States”) com a Rússia. Esta história é notícia falsa e todo mundo sabe", escreveu Trump na rede social.

James Clapper and others stated that there is no evidence Potus colluded with Russia. This story is FAKE NEWS and everyone knows it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 20, 2017

"Os democratas inventaram e impulsionaram a história russa como desculpa por terem realizado uma terrível campanha. Grande vantagem no Colégio Eleitoral e perderam!", acrescentou.

The Democrats made up and pushed the Russian story as an excuse for running a terrible campaign. Big advantage in Electoral College & lost! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 20, 2017

Os chefes do FBI, James Comey, e da NSA, Mike Rogers, falarão publicamente pela primeira vez sobre dois assuntos que estiveram no centro das atenções durante semanas, provocando novos agitos na política americana.

A inteligência dos EUA acusou Moscou de ter hackeado servidores do Comitê Nacional Democrata em 2016, algo que a Rússia negou enfaticamente.

Várias comissões do Congresso iniciaram investigações sobre o assunto, incluindo os comitês de Inteligência de Deputados e do Senado, que têm jurisdição sobre 17 agências de inteligência da nação, assim como as comissões de Justiça de ambas as câmaras.

Muitos legisladores manifestaram sua frustração pela falta de cooperação com o FBI. O titular da comissão de Inteligência da Câmara de Representantes, David Nunes, afirmou no domingo 19 à rede Fox News que, com base em "tudo o que tenho até este momento, não há provas de conluio" entre Trump e a Rússia.

Trump denunciou que, por trás das acusações que pesam sobre ele e seu entorno sobre as supostas conexões com a Rússia, há uma "caça às bruxas".

Enquanto isso, o Congresso também abordará a denúncia de Trump de que o governo de Obama grampeou seus telefones durante a campanha eleitoral.

Jason Chaffetz, presidente do Comitê de Supervisão da Câmara de Representantes, exigiu ver provas das escutas telefônicas das quais Trump alega ter sido alvo. "Se a Casa Branca tem alguma, por favor compartilhe conosco", declarou à rede CNN. / AFP