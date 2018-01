Trump diz que não haveria erros se ainda fosse dono do Miss Universo

LAS VEGAS - O pré-candidato republicano à Casa Branca Donald Trump afirmou nesta segunda-feira, 21, que, se o concurso de beleza Miss Universo continuasse de sua propriedade, o erro no anúncio da vencedora de 2015 "jamais teria ocorrido".

A cerimônia do Miss Universo 2015, que foi celebrada no domingo em Las Vegas, terminou com polêmica quando o apresentador Steve Harvey anunciou que a vencedora era a candidata colombiana Ariadna Gutiérrez. Poucos minutos depois, porém, ele voltou ao palco para comunicar que tinha se equivocado e quem tinha vencido a disputa era a filipina Pia Wurtzbach.

"Muito triste o que ocorreu ontem à noite no Miss Universo. Eu o vendi há seis meses por um preço recorde. Isso jamais teria acontecido", escreveu Trump em sua conta no Twitter.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A 64ª edição do Miss Universo foi cercada de polêmica ao longo do ano devido aos comentários de Trump sobre os imigrantes nos Estados Unidos, que provocaram queixas entre os latinos e fizeram que México e Costa Rica anunciassem que não participariam do concurso.

Durante o lançamento em junho de sua campanha presidencial, Trump disse que os mexicanos são "estupradores" e "criminosos", o que provocou uma grande controvérsia nos Estados Unidos.

Posteriormente, o magnata vendeu os direitos do Miss Universo à empresa WME/IMG. Por isso, com novos donos e diferente gestão, os países latino-americanos voltam a participar do concurso.

A polêmica sobre Trump também fez parte na cerimônia do domingo. Um dos juízes do Miss Universo, o popular blogueiro Pérez Hilton, mostrou satisfação porque o concurso já não mais pertence ao magnata. / EFE