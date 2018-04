Trump diz que negociações de paz entre Coreias têm sua 'bênção'

MAR-A-LAGO, FLÓRIDA - O presidente Donald Trump afirmou, nesta terça-feira, 17, que as conversas de paz entre Coreia do Sul e Coreia do Norte para finalizar décadas de guerra têm sua bênção. Ele confirmou que os dois países estão negociando o fim das hostilidades durante o discurso de boas-vindas ao primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe. Uma reunião entre Kim Jong Un, do norte, e Moon-Jae-in, presidente do sul, é aguardada para a próxima semana.

O presidente americano ressaltou que os líderes "têm minha bênção" para discutir o fim oficial da guerra. Ele acrescentou que cinco locais estão sendo considerados para abrigar o encontro histórico entre Estados Unidos e Coreia do Norte - Trump espera que a reunião ocorra nos próximos dois meses. / AP