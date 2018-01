Trump diz que Obama tentou aproximação com Rússia, 'mas não havia química com Putin'

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou na noite deste sábado, 11, que o ex-presidente Barack Obama tentou uma aproximação como a que ele está fazendo com o líder da Rússia, Vladimir Putin, mas que eles tinham "zero química", segundo o site russo Sputnik.

Em uma série de tuítes, Trump defendeu que ter um bom relacionamento com a Rússia "é uma coisa boa", diferentemente do que pregam "os inimigos e tolos".

Met with President Putin of Russia who was at #APEC meetings. Good discussions on Syria. Hope for his help to solve, along with China the dangerous North Korea crisis. Progress being made. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de novembro de 2017

De acordo com o líder americano, a parceria com a Rússia pode fazer com que se resolvam as crises na Coreia do Norte, na Síria e na Ucrânia, bem como causar a derrota do terrorismo.

Trump está no Vietnã, onde se encontrou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, nos bastidores da cúpula dos membros da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec, na sigla em inglês).

Na série de tuítes da noite deste sábado (hora de Brasília, manhã de domingo no Vietnã), Trump disse ter tido "boas discussões" com Putin em relação à Síria. Ele afirmou também que o líder russo pode ajudar, junto com a China, a resolver a "perigosa crise com a Coreia do Norte". "Fizemos progressos", escreveu.

Investigações nos EUA

Trump disse acreditar em Putin quando o líder russo alega não ter interferido na eleição presidencial americana do ano passado. A afirmação ocorre enquanto, nos Estados Unidos, estão em curso investigações que apuram a ligação de autoridades russas com o pleito de 2016. Há a suspeita que pessoas próximas a Trump tiveram contato com russos durante a campanha para beneficiar o candidato republicano.

Sobre Pyongyang, Trump rebateu as críticas do ministério de Relações Exteriores, que o chamanou de "velho lunático". "Por que Kim Jong-un me ofende chamando-me de 'velho' se eu nunca o chamei de pequeno e gordo? Oh, bem, eu até tento ser amigo dele - e talvez um dia isso possa acontecer", ironizou o presidente.