Trump diz que Venezuela é um desastre e verá o que acontece com a crise

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira, 27 que "a Venezuela é um desastre". As declarações foram dadas após reunião com o presidente argentino, Mauricio Macri, na Casa Branca. Trump disse também que "verá o que acontece" com a decisão do país de sair da Organização dos Estados Americanos (OEA).

O governo da Venezuela deu na quarta-feira mais uma mostra de radicalização diante da pressão internacional e anunciou a decisão de sair da Organização dos Estados Americanos (OEA). A ministra das Relações Exteriores, Delcy Rodríguez, afirmou em pronunciamento na TV que o país iniciará os trâmites para abandonar o órgão. O processo pode levar até dois anos.

A atitude do governo do presidente Nicolás Maduro veio em resposta à decisão da OEA de convocar uma reunião extraordinária de chanceleres de seus países-membros para debater a grave crise venezuelana e a repressão a protestos de opositores. Desde o fim de março, manifestações têm ocorrido diariamente para exigir a convocação de eleições regionais que deveriam ter sido realizadas no ano passado, mas foram adiadas por prazo indefinido.

A convocação da reunião foi aprovada pelos países-membros da organização por 19 votos a 10, com 4 abstenções. O Brasil votou a favor da realização do encontro.

A chanceler venezuelana repetiu a versão do governo de Caracas acusando a OEA de “ingerência” e de uma tentativa de “golpe de Estado” articulado a partir do exterior para derrubar Maduro. Em seu discurso, Delcy mencionou o impeachment da ex-presidente brasileira Dilma Rousseff como exemplo de “ação externa”. /EFE