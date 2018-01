Trump doa primeiro trimestre de salário ao Serviço de Parques dos EUA

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, doou o primeiro trimestre de seu salário deste ano, uma quantia que chega a mais de US$ 78 mil, ao Serviço de Parques Nacionais, anunciou nesta segunda-feira, 3, a Casa Branca.

Em sua entrevista coletiva diária, o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, apresentou o cheque com a doação de Trump e o entregou ao secretário de Interior americano, Ryan Zinke.

O Serviço de Parques Nacionais, que comemorou seu centenário no ano passado, se encarrega de proteger e manter os parques e monumentos naturais do país, e Trump está "orgulhoso" de contribuir com parte de seu salário a essa "importante missão", detalhou Spicer.

A Casa Branca já tinha antecipado em março que Trump iria cumprir sua promessa de doar seu salário, que alcança um valor de US$ 400 mil brutos anuais.

Além disso, Spicer pediu ironicamente aos veículos de comunicação que ajudassem o presidente a decidir o destino desse dinheiro.

Durante a campanha eleitoral, Trump prometeu que, se vencesse a eleição de novembro, doaria seu salário ou o devolveria ao Departamento de Tesouro.

"Se for eleito presidente, não aceitarei o salário, ok? Isso não é um problema para mim", disse durante um comício de campanha o então candidato republicano, cuja fortuna chega a US$ 3,7 bilhões, segundo a revista Forbes.

Posteriormente, durante uma entrevista ao programa 60 Minutes, da emissora CBS, Trump ressaltou que aceitaria um contracheque de US$ 1 porque a lei lhe obriga a receber um salário como presidente. / EFE