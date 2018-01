Trump e Carson ganham proteção do serviço secreto

Obama recebeu proteção 18 meses antes de ser eleito

Em maio de 2007, exatamente 18 meses antes de ser eleito presidente dos EUA, o então candidato democrata Barack Obama começou a receber uma proteção especial do Serviço Secreto americano. A decisão foi tomada muito antes de Obama se consolidar como um dos principais pré-candidatos de seu partido e ele receber a proteção especial em todos os eventos públicos pelo país. Na época, o secretário de Segurança Nacional, Michael Chertoff, tomou a decisão depois de consultar parlamentares e registros de segurança sobre os pré-candidatos. O Serviço Secreto nunca havia dado proteção a um candidato tão cedo em um processo eleitoral e a medida teve início nove meses antes do início das primárias democratas para presidente. Candidatos presidenciais geralmente resistem a receber a proteção do serviço de segurança até quando for possível, uma vez que as restrições limitam seus movimentos de campanha direto com as pessoas. Mas desde que Obama anunciou sua candidatura pela primeira vez ele passou a ser acompanhado por um serviço de segurança privado contratado por sua campanha. Agentes na época negaram que houvesse alguma ameaça específica, mas a decisão tinha sido tomada "dada à natureza da campanha" que, vitoriosa, daria aos EUA seu primeiro presidente negro. Jornais americanos relataram que ele era o candidato que mais recebia ameaças de morte entre os concorrentes, que não cessaram nem mesmo depois de ele ter sido eleito.