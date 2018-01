Trump e Sanders demonstram interesse em participar de debate na Califórnia

WASHINGTON - Um debate entre o republicano Donald Trump e o socialista democrático Bernie Sanders pode acontecer no Estado americano da Califórnia depois que ambos os pré-candidatos presidenciais demonstraram interesse em se enfrentar.

Sanders, senador por Vermont, ainda está disputando as primárias com Hillary Clinton, democrata favorita nas pesquisas, enquanto Trump praticamente garantiu a indicação do Partido Republicano no início de maio, quando seus dois últimos adversários desistiram da corrida.

Em uma aparição no programa "Jimmy Kimmel Live", da rede de televisão ABC, no final de quarta-feira, Trump disse estar disposto a participar de um evento deste tipo contra Sanders.

"Se eu debatesse com ele, teríamos altos índices de audiência", afirmou o magnata imobiliário. "Acho que deveria pegar esse dinheiro e dar a uma instituição de caridade de valor."

Em sua conta no Twitter, Sanders pareceu concordar. "O jogo começou. Mal posso esperar para debater com Donald Trump na Califórnia antes da primária de 7 de junho".

Game on. I look forward to debating Donald Trump in California before the June 7 primary. — Bernie Sanders (@BernieSanders) May 26, 2016

Trump e Sanders fizeram uma série de debates contra rivais de suas respectivas legendas, mas os postulantes democrata e republicano normalmente não se confrontam antes da oficialização do candidato de cada partido para a eleição. /Reuters