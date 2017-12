Trump empossa general como chefe de gabinete para trazer 'disciplina' à Casa Branca

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, empossou nesta segunda-feira, 31, o general da reserva John F. Kelly, como seu novo chefe de gabinete na Casa Branca. O ex-secretário de segurança interna substitui Reince Priebus, demitido na semana passada após tensões internas com o novo secretário de imprensa, Anthony Scaramucci.

Na cerimônia, Trump elogiou Kelly e disse esperar que ele traga mais "disciplina" à Casa Branca. "Não tenho dúvidas de que ele fará um trabalho espetacular. O que ele fez no Departamento de Segurança Interna já teve resultados tremendos num tempo recorde", disse Trump. "Estamos olhando para frente e o general adicionará um bom trabalho."

Kelly assume o cargo em meio à queda nos índices de popularidade de Trump, os mais baixos desde que assumiu o cargo. Após a cerimônia, o general participou de sua primeira reunião como chefe de gabinete.

Após deixar o cargo, Priebus agradeceu, por meio de sua conta no Twitter, os meses de trabalho à frente da Casa Branca, sem comentar as disputas internas com Scaramucci. Este, por sua vez, chamou Priebus em uma entrevista à New Yorker de "paranoico esquizofrênico. Após a publicação da entrevista, o secretário de imprensa disse que errou ao confiar no repórter que a publicou. / NYT